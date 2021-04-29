Вузы Башкортостана могут вернуться на дистанционное обучение

В приказе говорится, что вузы в период выходных 4-7 мая могут проводить занятия и промежуточную аттестацию удаленно.

При этом соответствующее решение будут принимать руководители каждого вуза самостоятельно. Также до 30 апреля им необходимо определить численность сотрудников, которые будут работать в этот период.

Как мы писали ранее, с первого по 10 мая в школах и колледжах занятия проводиться не будут, в детских садах могут быть организованы дежурные группы.