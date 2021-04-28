Как в Уфе в майские праздники будут работать детсады, школы и колледжи?

Как сообщает республиканский Минобр, в период с четвертого по седьмое мая по запросам родителей или законных представителей будет организовано функционирование дежурных групп в детских садах. Родители могут коллективно обратиться к руководству организации.

В школах в этот период занятия проводиться не будут. Студенты колледжей и других профессиональных образовательных организаций непрерывно отдыхают с первого по 10 мая.

Со вторника, 11 мая, все дошкольные, общеобразовательные и профессиональные образовательные организации будут работать в обычном режиме.