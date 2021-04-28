Как в Уфе в майские праздники будут работать детсады, школы и колледжи?

В 2021 году май начнется с 10-дневных выходных по всей России, а в Башкортостане на 13 число еще и выпадает Ураза-байрам.
Как сообщает республиканский Минобр, в период с четвертого по седьмое мая по запросам родителей или законных представителей будет организовано функционирование дежурных групп в детских садах. Родители могут коллективно обратиться к руководству организации.
В школах в этот период занятия проводиться не будут. Студенты колледжей и других профессиональных образовательных организаций непрерывно отдыхают с первого по 10 мая.
Со вторника, 11 мая, все дошкольные, общеобразовательные и профессиональные образовательные организации будут работать в обычном режиме.
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