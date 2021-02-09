Радий Хабиров поддержал идею объединения УГАТУ и БашГУ

«Пришло время подумать об объединении усилий ряда наших высших учебных заведений, в частности, БашГУ и УГАТУ, чтобы, сохранив их идентичность, стать сильнее и выиграть конкурентную борьбу. Новые достижения возможны только тогда, когда мы переламываем стереотипы», – сказал Радий Хабиров.

Эти планы поддерживает и ректор УГАТУ Сергей Новиков. Он считает, что республиканским университетам становится все сложнее конкурировать со столичными. Объединение вузов станет следующим шагом в создании Евразийского НОЦ мирового уровня.

Ранее в сети появилась петиция от студентов с призывом остановить процесс слияния вузов. С аналогичной просьбой члены попечительского совета УГАТУ направили генеральному директору «Ростеха».