Радий Хабиров высказался о дистанционном обучении

«Наши школьники еще до Нового года вышли на очное обучение. В пиковый период заболеваемости мы на две недели сокращали учебную четверть, а все остальное время старались, чтобы школьники учились.

Мы считаем, что, несмотря на современные технологии, дети должны общаться с учителями, ходить в школу, получать знания. Все это у нас есть. Буквально вчера мы провели заседание оперативного штаба, проанализировали ситуацию по высшим учебным заведениям. Были разные точки зрения, но мы для себя решили: восьмого февраля все студенты всех курсов идут на учебу», – сказал Радий Хабиров.

По поводу обучения школьников соцсети главы региона штурмуют два противоборствующих лагеря: одни считают, что отправлять детей в школы опасно, другие требуют вообще отказаться от дистанционного обучения.