В Башкортостане все школьники переходят к очному обучению

По мнению оперативного штаба, ситуация с распространением нового коронавируса в Башкортостане стабилизировалась. Министерство образования республики выступило с рекомендацией о прекращении дистанционного режима обучения. Это предложение поддержали представители Роспотребнадзора.

С седьмого декабря 2020 года школьники республики возвращаются к очному режиму учебы. Радий Хабиров поручил проверить все школы региона на предмет соблюдения санитарных норм.

Ранее Радий Хабиров заявил, что решение касательно обучения в школах будут приниматься каждую неделю в зависимости от ситуации.