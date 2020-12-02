В Башкортостане все школьники переходят к очному обучению

Решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики определили режим работы школ с седьмого декабря 2020 года.
По мнению оперативного штаба, ситуация с распространением нового коронавируса в Башкортостане стабилизировалась. Министерство образования республики выступило с рекомендацией о прекращении дистанционного режима обучения. Это предложение поддержали представители Роспотребнадзора.
С седьмого декабря 2020 года школьники республики возвращаются к очному режиму учебы. Радий Хабиров поручил проверить все школы региона на предмет соблюдения санитарных норм.
Ранее Радий Хабиров заявил, что решение касательно обучения в школах будут приниматься каждую неделю в зависимости от ситуации.
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