Стало известно, когда в Башкортостане школьники вернутся на очное обучение

«Ближе к концу текущей недели мы примем решение, что будем делать дальше. И так будем каждую неделю принимать решения в зависимости от текущей ситуации.

Но если ситуация будет развиваться и дальше в таком темпе и мы не будем видеть ухудшения и в целом, скажем так, будем крепнуть, то, наверное, детей перед Новым годом мы всех в школы отправим.

Потому что уже устали, конечно, и дети, и учителя заниматься дистанционно», – сказал Радий Хабиров 30 ноября на совещании в правительстве.