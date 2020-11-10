В Уфе школьникам выдают гаджеты для дистанционного обучения

Всего за последнее время в школы обратились 311 учеников, им выдали компьютеры для занятий онлайн. Также несколько компьютеров передали педагогам. Ранее на совещании в правительстве министр образования заявил, что подобные меры будут предприниматься по всей республике.

С девятого ноября школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники вышли в школы в обычном режиме. Учащиеся 6-10 классов перешли на дистанционный формат обучения.

Как ожидается, удаленка продлится до 22 ноября, ближе к этой дате Минобр обсудит дальнейшие действия в зависимости от ситуации в регионе.