В расписании учебного года по-прежнему остается много неизвестных. На совещании в правительстве обсудили возможное изменение продолжительности каникул в 2020 году.
В Башкортостане могут измениться сроки осенних каникул
В Министерстве образования и науки озвучили сроки осенних каникул для школьников: они начнутся 26 октября и продлятся 10 дней. В учебных заведениях, работающих по семестрам, каникулы начнутся раньше.
Пятого октября Радий Хабиров сообщил о том, что особой необходимости в изменении этих планов нет, но Минобр рассмотрит вариант продления каникул на один-три дня.
Ранее мы писали о том, что Минобр прокомментировал распространившиеся в сети слухи о закрытии всех школ республики на карантин 19 октября.
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