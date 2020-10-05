В Башкортостане могут измениться сроки осенних каникул

В Министерстве образования и науки озвучили сроки осенних каникул для школьников: они начнутся 26 октября и продлятся 10 дней. В учебных заведениях, работающих по семестрам, каникулы начнутся раньше.

Пятого октября Радий Хабиров сообщил о том, что особой необходимости в изменении этих планов нет, но Минобр рассмотрит вариант продления каникул на один-три дня.

Ранее мы писали о том, что Минобр прокомментировал распространившиеся в сети слухи о закрытии всех школ республики на карантин 19 октября.