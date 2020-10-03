В соцсетях массово постят новости о том, что с все «весенние» ограничения нагрянут в республике 19 октября, в том числе школы переведутся на дистанционное обучение.
Правда ли, что школы Башкортостана уйдут на карантин 19 октября?
Министерство образования Башкортостана в соцсетях опубликовало пост с опровержением этой информации.
«Уважаемые родители! В мессенджерах распространяют фейковую информацию о переходе на дистанционное обучение с 19 октября. Данная информация не соответствует действительности.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в школах республики достаточно стабильная, чтобы продолжать учебу в обычном формате. Основная часть школьников ждет осенних каникул, которые начнутся с 26 октября и завершатся 4 ноября. Есть школы, которые работают по семестрам, и их каникулы начнутся пораньше. В любом случае оснований для массового перехода на дистанционное обучение сегодня не имеется», – говорится в заявлении.
Как и сентябрьский слух, о котором мы писали ранее, этот прогноз не основывается на фактах.
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