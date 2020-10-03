Правда ли, что школы Башкортостана уйдут на карантин 19 октября?

Министерство образования Башкортостана в соцсетях опубликовало пост с опровержением этой информации.

«Уважаемые родители! В мессенджерах распространяют фейковую информацию о переходе на дистанционное обучение с 19 октября. Данная информация не соответствует действительности.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в школах республики достаточно стабильная, чтобы продолжать учебу в обычном формате. Основная часть школьников ждет осенних каникул, которые начнутся с 26 октября и завершатся 4 ноября. Есть школы, которые работают по семестрам, и их каникулы начнутся пораньше. В любом случае оснований для массового перехода на дистанционное обучение сегодня не имеется», – говорится в заявлении.

Как и сентябрьский слух, о котором мы писали ранее, этот прогноз не основывается на фактах.