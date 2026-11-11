Октябрь 2026 года: вторичка в Уфе дорожает медленнее новостроек

Специалисты портала отмечают, что несколько месяцев подряд рост на вторичном рынке опережал первичный, но теперь этот тренд, похоже, завершился, и динамика снова идет своим обычным порядком, когда новостройки увеличиваются в цене быстрее.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в октябре подорожал на 0,1%, цена теперь составляет 136 500 рублей в среднем. Как мы писали ранее, на строящееся жилье – на 0,6%.

Больше всего подорожал квадратный метр вторички в Кирове (+2,6%), Смоленске (+1,6%) и Брянске (+1,5%).

Стоимость квартиры на вторичном рынке за октябрь выросла на такую же величину и составила 7 297 471 рубль. Предложение объектов за месяц увеличилось на 5%.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья за октябрь 2026 года подорожал на 0,6% (новостройки – на 1,7%) и стоит теперь 137 203 рубля в среднем. За год прирост составил 6,7% (13,9%).

Средняя стоимость такой квартиры поднялась за месяц на 0,6% (1,3%), до 7 110 207 рублей. Это на 6,4% (14%) больше, чем было год назад.