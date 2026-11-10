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Недвижимость

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Октябрь 2026 года: в Уфе продолжается рост цен на новостройки

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры по итогам октября 2026 года и за последний год.

Специалисты портала отмечают, что на рынке новостроек по-прежнему застой, ценовые изменения не поражают воображения, хотя и держатся в плюсовой зоне.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в октябре подорожал на 0,6%, цена теперь составляет 167 866 рублей в среднем.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Махачкале (+5,2%), Нижнем Тагиле (+4,9%), Симферополе (+3,5%).

В Уфе «квадрат» нового жилья за октябрь 2026 года подорожал на 1,7% и стоит теперь 191 862 рубля в среднем. За год прирост составил 13,9%.

Средняя стоимость новой квартиры поднялась за месяц на 1,3%, до 8 598 256 рублей. Это на 14% больше, чем было год назад.

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