Октябрь 2026 года: в Уфе продолжается рост цен на новостройки

Специалисты портала отмечают, что на рынке новостроек по-прежнему застой, ценовые изменения не поражают воображения, хотя и держатся в плюсовой зоне.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в октябре подорожал на 0,6%, цена теперь составляет 167 866 рублей в среднем.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Махачкале (+5,2%), Нижнем Тагиле (+4,9%), Симферополе (+3,5%).

В Уфе «квадрат» нового жилья за октябрь 2026 года подорожал на 1,7% и стоит теперь 191 862 рубля в среднем. За год прирост составил 13,9%.

Средняя стоимость новой квартиры поднялась за месяц на 1,3%, до 8 598 256 рублей. Это на 14% больше, чем было год назад.