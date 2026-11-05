Среднестатистический житель Башкортостана отдает за ипотеку почти половину зарплаты

Эксперты «РИА Рейтинг» составили рейтинг регионов-лидеров по ипотечным платежам в 2026 году. В нем учитывались средние размеры ипотечного платежа и кредита, а также соотношение платежа к средней зарплате по региону.
Рейтинг возглавил Чукотский АО, где при высоком размере ипотечного кредита (5,1 млн рублей) жители платят в среднем 81,3 тыс. рублей в месяц, но это всего 20,1% от средней зарплаты.
В топе также Ингушетия (22,9%), Магаданская область (23%), ЯНАО (23,2%) и Мурманская область (24,6%).
Башкортостан в рейтинге занял лишь 47 строчку: средний размер ипотечного кредита – 3,8 млн рублей, средний платеж – 59,4 тыс. рублей, и это 43,8% от средней зарплаты по региону.
Комментарии (0)