Среднестатистический житель Башкортостана отдает за ипотеку почти половину зарплаты

Рейтинг возглавил Чукотский АО, где при высоком размере ипотечного кредита (5,1 млн рублей) жители платят в среднем 81,3 тыс. рублей в месяц, но это всего 20,1% от средней зарплаты.

В топе также Ингушетия (22,9%), Магаданская область (23%), ЯНАО (23,2%) и Мурманская область (24,6%).

Башкортостан в рейтинге занял лишь 47 строчку: средний размер ипотечного кредита – 3,8 млн рублей, средний платеж – 59,4 тыс. рублей, и это 43,8% от средней зарплаты по региону.