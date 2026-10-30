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Недвижимость

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В Башкортостане могут еще сильнее урезать семейную ипотеку

В России продолжают оптимизировать «Семейную ипотеку»: ранее в этом году программу уже сделали менее доступной для многих семей.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть возможность дальнейшего изменения условий программы «Семейная ипотека».

Одно из обсуждаемых изменений – дифференциация максимального размера ипотечного кредита в зависимости от числа детей. Сейчас сумма варьируется в зависимости от региона.

Напомним, что с первого октября 2026 года в России уже действуют новые условия «Семейной ипотеки»: семьи с одним ребенком, не достигшим на момент заключения договора семи лет, теперь могут получить ипотеку по ставке 10% (было – 6%). Подробнее о них мы писали ранее.

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