В Башкортостане могут еще сильнее урезать семейную ипотеку

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть возможность дальнейшего изменения условий программы «Семейная ипотека».

Одно из обсуждаемых изменений – дифференциация максимального размера ипотечного кредита в зависимости от числа детей. Сейчас сумма варьируется в зависимости от региона.

Напомним, что с первого октября 2026 года в России уже действуют новые условия «Семейной ипотеки»: семьи с одним ребенком, не достигшим на момент заключения договора семи лет, теперь могут получить ипотеку по ставке 10% (было – 6%). Подробнее о них мы писали ранее.