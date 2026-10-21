Жители Уфы в сентябре начали массово скупать новостройки

Скорее всего, ажиотажный спрос на новостройки был вызван анонсированными ранее ужесточением условий программы семейной ипотеки: поправки вступили в силу первого октября, и многие семьи спешили запрыгнуть в последний вагон.

По данным издания, в новостройках российских городов-миллионников за это время было заключено 22,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 45,3% больше, чем месяцем ранее.

Самый резкий рост продаж в сентябре произошел в Краснодаре: +114,4% за месяц (1580 ДДУ).

Следом идет Уфа – +58,5%, 1369 ДДУ.

Выше 50% прирост зафиксирован еще в пяти городах: Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани.