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Недвижимость

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Жители Уфы в сентябре начали массово скупать новостройки

Как сообщили в «РБК Недвижимости», за месяц продажи выросли абсолютно во всех мегаполисах России, однако прирост сделок существенно отличается – от 26,7% до 114,4% в разных городах.

Скорее всего, ажиотажный спрос на новостройки был вызван анонсированными ранее ужесточением условий программы семейной ипотеки: поправки вступили в силу первого октября, и многие семьи спешили запрыгнуть в последний вагон.

По данным издания, в новостройках российских городов-миллионников за это время было заключено 22,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 45,3% больше, чем месяцем ранее.

Самый резкий рост продаж в сентябре произошел в Краснодаре: +114,4% за месяц (1580 ДДУ).

Следом идет Уфа – +58,5%, 1369 ДДУ.

Выше 50% прирост зафиксирован еще в пяти городах: Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани.

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