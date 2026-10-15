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Недвижимость

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В Башкортостане спрос на новостройки вырос на 38% с начала года

Росреестр Башкортостана отмечает в 2026 году стабильную положительную динамику по количеству регистраций договоров долевого участия.

По итогам трех кварталов 2026 года в Республике Башкортостан зарегистрировано 14 062 договора участия в долевом строительстве – на 38%, чем за аналогичный период прошлого года (10 184).

Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в правительстве республики. Там отметили также, что все без исключения заявления на регистрацию ДДУ в регионе подаются в электронном виде.

«Мы продолжаем системную работу по поддержке как граждан, так и застройщиков, планомерно сокращая сроки оказания услуг и снижая административные барьеры в строительной отрасли. В настоящее время электронные договоры регистрируются ведомством в течение одного рабочего дня», – подчеркнули в Росреестре.

Башкортостан вошел в топ-3 регионов с самыми длительными сроками продажи новостроек

 

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