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Башкортостан вошел в топ-3 регионов с самыми длительными сроками продажи новостроек

«РБК Недвижимость» со ссылкой на «Дом.РФ» приводит топ регионов по объему строительного портфеля. Это регионы, в которых спрос не успевает за предложением и есть риски затоваренности.

По состоянию на первое сентября в топ-10 регионов по объему строительного портфеля самые длительные сроки реализации непроданного строящегося жилья фиксируются в Краснодарском крае (5,6 года), Башкортостане (4,4 года) и Ленинградской области (4 года).

С весны текущего года топ-3 не изменился.

Меньше всего времени на продажу текущих запасов строящегося жилья понадобится в Санкт-Петербурге (2,3 года), Московской области (2,3 года) и Москве (2,6 года). В этих регионах, несмотря на высокие цены, сохраняется спрос.

Как сообщили в «РБК Недвижимости», в 2025 году в 25 регионах предложение строящегося жилья оказалось избыточным.

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