III квартал 2026: вторичка в Уфе дорожает медленнее, чем новостройки

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за квартал подорожал на 3,6%, цена теперь составляет 136 358 рублей.

Наибольший рост зафиксирован в Брянске (+9,2%), Кирове (+8,1%) и Твери (+8,1%)

Средняя стоимость вторичной квартиры достигла 7 290 053 рублей, увеличившись за третий квартал на 4,5%.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в третьем квартале 2026 года подорожал на 2,5% и стоит теперь 136 369 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 2%, до 7 067 174 рублей.

Ранее мы писали о том, что новостройки в Уфе растут в цене значительно более высокими темпами.