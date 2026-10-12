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Недвижимость

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III квартал 2026: вторичка в Уфе дорожает медленнее, чем новостройки

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичные квартиры по итогам третьего квартала 2026 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за квартал подорожал на 3,6%, цена теперь составляет 136 358 рублей.

Наибольший рост зафиксирован в Брянске (+9,2%), Кирове (+8,1%) и Твери (+8,1%)

Средняя стоимость вторичной квартиры достигла 7 290 053 рублей, увеличившись за третий квартал на 4,5%.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в третьем квартале 2026 года подорожал на 2,5% и стоит теперь 136 369 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 2%, до 7 067 174 рублей.

Ранее мы писали о том, что новостройки в Уфе растут в цене значительно более высокими темпами.

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