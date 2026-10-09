III квартал 2026: Уфа – в топ-5 мегаполисов по росту цен на новостройки

Специалисты портала отмечают, что охлаждение на рынке, несомненно, имело место в ряде городов, но в целом идет постепенный рост стоимости «квадрата» нового жилья. При этом спрос на новостройки продолжаться оставаться невысоким, за квартал предложение объектов в базе увеличилось на 23%.

Рост цен связывают с тем, что девелоперским компаниям приходится идти на такие меры, чтобы компенсировать рост стоимости стройматериалов и работ, а также обслуживание дорогих кредитов.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в третьем квартале подорожал на 4,2%, цена теперь составляет 166 905 рублей в среднем.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Сочи (+14,2%), Кирове (+12,7%), Махачкале (+12,3%), Уфе (+10,9%), Владимире (+10,5%).

Стоимость новой квартиры выросла в 52 городах из 70, в 17 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 3,5%, такое жилье обойдется сейчас в 8 642 224 рубля.

Наибольший рост цены квартиры показали Киров (+14,6%), Владимир (+12,6%), Махачкала (+12,4%), Владикавказ (+11,4%), Мурманск (+11,3%), Тверь (+10%), Уфа (+9,8%), Чита (+9,4%), Брянск (+9,4%) и Вологда (+9,2%).