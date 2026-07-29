Жители Башкортостана стали чаще брать ипотеку

Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные Управления Росреестра по РБ.

По итогам первого полугодия 2026 года в регионе зарегистрировано 43 447 записей об ипотеке, что на 24% больше показателя аналогичного периода 2025 года (35 082 записи). При этом 89,8% ипотечных сделок оформляются в электронном виде.

«Рост числа ипотечных регистраций свидетельствует о сохраняющемся спросе на жилищное кредитование. Ипотека остается одним из наиболее востребованных инструментов решения жилищных вопросов, способствуя стабильности финансового сектора и развитию строительной отрасли Башкортостана», – говорится в сообщении правительства.

Скорее всего, рост связан со снижением ключевой ставки и, как следствие, банковских ставок по кредитам и вкладам – ипотека становится все доступнее, а хранить деньги на счетах все меньше смысла.

Кроме того, многие семьи активизировались в связи с планами властей изменить условия семейной ипотеки.