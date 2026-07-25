Башкортостан вошел в топ-10 рейтинга регионов по развитию ипотеки

Лидирует по количеству ипотеки за последний год Тыва: на тысячу человек экономически активного населения приходится 26,6 выданного ипотечного кредита. При этом по сравнению с первой половиной прошлого года в этом году динамика снизилась на 17,7%.

Следом идут ЯНАО (25,9 кредита на тысячу человек экономически активного населения), Саха (Якутия) (24,9), Архангельская область (24,7) и Бурятия (24,3).

Башкортостан в рейтинге занимает девятую строчку: за последний год на тысячу человек экономически активного населения пришлось 21,4 выданных ипотечных кредита. В этом году динамика выросла на 47,2% по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Средний размер ипотечного кредита в январе-мае в республике составил 3,65 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке невысока – 1,22%.