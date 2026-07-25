Башкортостан вошел в топ-10 рейтинга регионов по развитию ипотеки

Эксперты РИА «Рейтинг» подготовили рейтинг регионов по развитию ипотеки. В нем учитывается количество ипотечных кредитов, выданных за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения, а также динамика ипотеки и другие показатели.
Лидирует по количеству ипотеки за последний год Тыва: на тысячу человек экономически активного населения приходится 26,6 выданного ипотечного кредита. При этом по сравнению с первой половиной прошлого года в этом году динамика снизилась на 17,7%.
Следом идут ЯНАО (25,9 кредита на тысячу человек экономически активного населения), Саха (Якутия) (24,9), Архангельская область (24,7) и Бурятия (24,3).
Башкортостан в рейтинге занимает девятую строчку: за последний год на тысячу человек экономически активного населения пришлось 21,4 выданных ипотечных кредита. В этом году динамика выросла на 47,2% по сравнению с первым полугодием 2025 года.
Средний размер ипотечного кредита в январе-мае в республике составил 3,65 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке невысока – 1,22%.
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