Жители Башкортостана стали чаще брать ипотеку

В центре внимания июньского выпуска – жилищное строительство. В отчете говорится, что в Башкортостане в 2026 году кредитование граждан растет в основном за счет ипотеки. Ее выдачи увеличиваются вслед за постепенным снижением рыночных ставок.

Спрос на жилье вырос по сравнению с прошлым годом и поддерживается в основном ипотекой. Так, за январь – апрель число выданных ипотечных кредитов в республике выросло на 60% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а их сумма – более чем на 70%. Ипотечный портфель банков в республике увеличился за год на 11% и составил 663 млрд рублей.

В общем объеме выдач по-прежнему преобладает семейная ипотека. При этом ее доля заметно сократилась после изменения условий программы в феврале. В то же время доля рыночной ипотеки в условиях снижения ставок растет.

Из-за сокращения семейной ипотеки ослаб спрос граждан на новостройки, а на фоне роста выдач рыночной ипотеки увеличился интерес к вторичному жилью.