Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Жители Башкортостана стали чаще брать ипотеку

Банк России подготовил аналитический доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ». В нем содержится информация о текущем состоянии разных секторов экономики в разрезе макрорегионов.

В центре внимания июньского выпуска – жилищное строительство. В отчете говорится, что в Башкортостане в 2026 году кредитование граждан растет в основном за счет ипотеки. Ее выдачи увеличиваются вслед за постепенным снижением рыночных ставок.

Спрос на жилье вырос по сравнению с прошлым годом и поддерживается в основном ипотекой. Так, за январь – апрель число выданных ипотечных кредитов в республике выросло на 60% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а их сумма – более чем на 70%. Ипотечный портфель банков в республике увеличился за год на 11% и составил 663 млрд рублей.

В общем объеме выдач по-прежнему преобладает семейная ипотека. При этом ее доля заметно сократилась после изменения условий программы в феврале. В то же время доля рыночной ипотеки в условиях снижения ставок растет.

Из-за сокращения семейной ипотеки ослаб спрос граждан на новостройки, а на фоне роста выдач рыночной ипотеки увеличился интерес к вторичному жилью.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: