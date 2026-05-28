Сколько лет житель Башкортостана будет копить на квартиру без ипотеки?

Быстрее всего накопить получится у жителей Чукотского АО и Мурманской области – всего за 2,9 года.

Самое неудачное соотношение стоимости недвижимости и зарплаты получилось в Дагестане, где стоимость квартир в последние годы сильно выросла и достигла 7 934 115 рублей в среднем, а зарплата – 50 673 рубля в месяц. Копить придется целых 13 лет.

В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 6 138 581 рубль и зарплате 103 900 рублей в месяц, составит 4,9 года.

Башкортостан в рейтинге регионов расположился примерно посередине: при средней зарплате 72 926 рублей, средняя стоимость вторичной квартиры составляет 5 331 725 рублей – копить придется 6,1 года.

Особенности исследования: предполагалось, что вся зарплата одного члена семьи откладывается на покупку вторичной квартиры. Средняя зарплата по региону бралась из данных Росстата.