Башкортостан вошел в топ-10 регионов РФ по приросту жилищного фонда

Аналитическое агентство «Промрейтинг» представило топ-10 субъектов страны, которые отметились максимальным приростом общей площади жилищного фонда в 2025 году.

В исследовании учитывался суммарный жилищный фонд – как в городах и поселках городского типа, так и в сельских населенных пунктах.

Абсолютное лидерство в рейтинге принадлежит Московской области. По данным официальной статистики, прирост общей площади жилищного фонда в регионе составил 21 356,4 тыс. кв. м. На втором месте находится Москва, увеличившая жилищный фонд на 8 284,6 тыс. кв. м. Следом идет Нижегородская область с показателем плюс 6634,6 тыс. кв. м.

Замыкает десятку лидеров Республика Башкортостан, увеличившая общую площадь жилищного фонда в 2025 году на 3 259,8 тыс. кв. м.

