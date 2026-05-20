Башкортостан потратит 1,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил о том, что всего по нацпроекту до 2030 года расселят 489 домов общей площадью 183 тыс. кв. м.

Первый этап уже выполнен – расселены дома в Уфе и Бирске. По второму этапу новое жилье получили 108 человек, полностью завершена работа в Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах. Всего до конца года планируют расселить 23 дома. Строительство идет в Бирском, Гафурийском, Илишевском, Татышлинском, Учалинском районах и в Сибае.

«Нам одобрили поддержку на третий этап – 1,5 млрд рублей, из них почти 900 млн федеральные средства. Добавляем и региональный бюджет, чтобы ускорить процесс и дать людям нормальные квартиры, готовые к проживанию, с отделкой, кухнями, санузлами, дворами и парковками.

Поручил Минстрою держать на контроле заключение контрактов на приобретение жилья. Старые аварийные дома должны уходить с карты республики, а люди – переезжать в безопасные и удобные квартиры», – сообщил глава кабмина.