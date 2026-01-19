Итоги 2025 года: в Уфе подорожала аренда комнат

В среднем по всем городам арендные ставки на комнаты за год снизились на 2,2%, до 11 660 рублей в месяц.

Цены выросли только в 32 городах из 70 исследованных. Наибольший рост за 2025 год продемонстрировали Киров (+26,3%), Смоленск (+19,5%) и Набережные Челны (+18,7%).

Уфа относится к тому меньшинству, в котором цена аренды подросла: за год ставка поднялась на 3,7%, до 11 267 рублей в месяц.

Портал отмечает, что в среднем по стране коррекция ставок аренды комнат более существенна, чем квартир. Предложение комнат выросло на 10% за год, но главная причина снижения стоимости аренды не в этом, а в недостаточной платежеспособности арендаторов. Ведь спад экономики и падение доходов в первую очередь бьют по наименее обеспеченным слоям населения, а наниматели комнат принадлежат в именно к ним.