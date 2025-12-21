Итоги 2025 года: аренда квартир в Уфе подорожала ниже инфляции

Портал отмечает, что по стране рост ставок аренды получился околонулевой, в пределах погрешности – такого рынок не видел восемь лет. Лишь в 2017 году показатели были схожими – в пределах от -2% до +1%, в зависимости от комнатности квартиры. Во все последующие годы подорожание съемного жилья было более весомым, особенно в последние четыре года.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры с начала 2025 года выросли на 0,1%, до 27 275 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 1,3%, до 33 898 рублей в месяц.

«Трешки» за год подросли в цене всего на 0,6%, до 42 492 рублей в месяц.

В Уфе за год подорожала аренда всех типов квартир. В среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 25 096 рублей в месяц (+3,7% за года);

Двухкомнатные – 32 944 рубля в месяц (+7,1%);

Трехкомнатные – 43 347 рублей в месяц (+3,9%).