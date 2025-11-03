Октябрь 2025 года: в Уфе продолжает дорожать аренда квартир

Портал отмечает, что «нынешнее осеннее ралли на рынке аренды квартир получилось не только невыраженным, но и недолгим – сказался корректирующий эффект после прошлогоднего беспрецедентного скачка цен. Арендаторы оказались не готовы к таким запросам владельцев жилья. В этом году сезонный рост ставок продлился с июля по сентябрь, а в октябре снова началось "охлаждение". Вероятно, в ноябре и декабре стоимость найма в большинстве городов еще немного упадет».

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в октябре 2025 года снизились на 0,5%, до 27 909 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем сразу на 1,3%, до 34 972 рублей в месяц.

«Трешки» за месяц тоже резко подешевели – на 1,7%, до 43 966 рублей в месяц.

В Уфе в октябре снижение цен затронуло только арендные «однушки» – и то незначительно. В среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 25 481 рубль в месяц (-0,1% за месяц);

Двухкомнатные – 34 342 рубля в месяц (+0,5%);

Трехкомнатные – 44 363 рубля в месяц (+0,5%).