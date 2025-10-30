Башкортостан опустился на 32 строчку в рейтинге регионов РФ по доступности аренды жилья

Наибольшее количество таких семей оказалось в ЯНАО: даже несмотря на то, что для оплаты аренды жилья и повседневных расходов там требуется доход на уровне порядка 175,2 тыс. рублей в месяц, 76,4% семей могут себе это позволить.

Следом также идут северные регионы – ХМАО (135 тыс. рублей, 75,5% семей) и Сахалинская область (158 тыс. рублей, 64,8%).

Башкортостан в рейтинге за год опустился с 25 строчки на 32. Месячные расходы семьи с двумя детьми в регионе оценили в 98,5 тыс. рублей, включая аренду жилья. Позволить себе это могут 52,5% семей.

Для сравнения, Москва на 19 месте (196,3 тыс. рублей, 56,3%), Челябинская область – на 23 (104,6 тыс. рублей, 55,2%), Татарстан – на шестом (97,8 тыс. рублей, 62,2%).

В среднем по России – 123 тыс. рублей и 50,1% семей.