III квартал 2025 года: в Уфе резко подешевели квартиры в новостройках

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости за третий квартал подорожал на 2,6%, цена теперь составляет 151 514 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Кургане (+16,9%), Магнитогорске (+15,8%) и Севастополе (+11,3%).

Стоимость новой квартиры за квартал поднялась только в 50 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 2,9%, такое жилье обойдется сейчас в 7 809 097 рублей.

Издание отмечает, что темп роста цен ускоряется, и виной тому в первую очередь снижение ключевой ставки, хотя она и остается по-прежнему очень высокой.

В Уфе «квадрат» нового жилья за третий квартал 2025 года подешевел на 4% и стоит теперь 166 802 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры снизилась на 3,6%, до 7 387 801 рубля.