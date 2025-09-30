III квартал 2025 года: в Уфе резко подешевели квартиры в новостройках

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры по итогам третьего квартала 2025 года.
В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости за третий квартал подорожал на 2,6%, цена теперь составляет 151 514 рублей.
Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Кургане (+16,9%), Магнитогорске (+15,8%) и Севастополе (+11,3%).
Стоимость новой квартиры за квартал поднялась только в 50 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 2,9%, такое жилье обойдется сейчас в 7 809 097 рублей.
Издание отмечает, что темп роста цен ускоряется, и виной тому в первую очередь снижение ключевой ставки, хотя она и остается по-прежнему очень высокой.
В Уфе «квадрат» нового жилья за третий квартал 2025 года подешевел на 4% и стоит теперь 166 802 рубля в среднем.
Средняя стоимость квартиры снизилась на 3,6%, до 7 387 801 рубля.
