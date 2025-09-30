Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

III квартал 2025 года: в Уфе резко подешевели квартиры в новостройках

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры по итогам третьего квартала 2025 года.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости за третий квартал подорожал на 2,6%, цена теперь составляет 151 514 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Кургане (+16,9%), Магнитогорске (+15,8%) и Севастополе (+11,3%).

Стоимость новой квартиры за квартал поднялась только в 50 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 2,9%, такое жилье обойдется сейчас в 7 809 097 рублей.

Издание отмечает, что темп роста цен ускоряется, и виной тому в первую очередь снижение ключевой ставки, хотя она и остается по-прежнему очень высокой.

В Уфе «квадрат» нового жилья за третий квартал 2025 года подешевел на 4% и стоит теперь 166 802 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры снизилась на 3,6%, до 7 387 801 рубля.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: