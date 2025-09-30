Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане ипотека по рыночной ставке доступна только каждой 6 семье

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по доступности ипотеки в 2025 году. В нем учитываются размер ипотечного платежа и доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке.

Как показали результаты исследования, в среднем по России по рыночной ставке ипотеку на двухкомнатную квартиру могут позволить себе 16,1% семей.

Это несколько выше, чем в прошлом году (13,4%), но значительно ниже, чем в предыдущие годы, когда работала программа господдержки, а рыночные ставки были существенно меньше.

Лучше всего ситуация в северных регионах: в лидере рейтинга ЯНАО, несмотря на большой ежемесячный платеж (104,7 тыс. рублей), ипотеку потянут 47,1% семей.

В ХМАО – 44,3% семей, в Чукотском АО – 42%, в Мурманской области – 37,2%, а в Ненецком АО – 35,9%.

Хуже всего дела обстоят в Севастополе (3,3%), Крыму (3,5%), Дагестане (3,7%), Алтае (4,1%) и Калмыкии (5,4%).

Башкортостан в рейтинге занял 36 строчку: при среднем размере ипотечного платежа 66,5 тыс. рублей, только 17,3% семей может позволить себе такую ипотеку.

