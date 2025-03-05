Уфа вошла в топ-10 городов по объемам строительства жилья

Издание отмечает, что прошедший 2024 год для российского строительного рынка оказался достаточно удачным, хотя результат немного ниже, чем годом ранее. По итогам 2024 года введено более 107,8 млн кв. м жилья, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году.

По итогам 2024 года возведено 14,2 тыс. многоквартирных домов, в которых было построено почти 1,36 млн новых квартир, что позволило нескольким миллионам жителей России улучшить свои жилищные условия.

В рейтинге городов по масштабам строительства квартир лидируют Краснодар (4,27 кв. м нового жилья на одного жителя города), Тюмень (4,18) и Владивосток (4,04).

Уфа в рейтинге замыкает топ-10: в 2024 году на каждого жителя города приходилось 2,3 кв. м новостройки.