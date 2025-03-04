Февраль 2025: в Уфе начали дешеветь квартиры в новостройках

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости за февраль подорожал на 0,3%, цена теперь составляет 143 107 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Томске (+3,4%), Брянске (+2,7%) и Ульяновске (+2,1%).

Стоимость новой квартиры за месяц поднялась только в 39 городах из 70, в трех не изменилась. Средняя стоимость поднялась на 0,2%, такое жилье обойдется сейчас в 7 402 190 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья за февраль 2025 года подешевел на 0,2% и стоит теперь 167 550 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры снизилась на 0,5%, до 7 625 200 рублей.