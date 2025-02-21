В Уфе новые квартиры стоят на 22,2% дороже «вторички»

В 64 из 70 исследованных городов квадратный метр новостроек дороже «квадрата» квартир на вторичном рынке. Разница составляет в среднем 20,7% (142 749 и 118 274 рубля соответственно).

Высокую разницу в стоимости связывают с тем, что сейчас зачастую строят жилье класса «комфорт плюс» и «бизнес». В некоторых городах разница в цене «квадрата» достигает 80 и более процентов (в Астрахани – 87,8%).

В Уфе квадратный метр нового жилья стоит в среднем 167 944 рубля, старого – 118 989 рублей, разница – 41,1%. Для сравнения, в конце 2023 года разница составляла 23,9%.

При этом разница в ценах на квартиры не настолько большая, так как новое жилье строится в основном с меньшей площадью: 7 661 805 рублей и 6 271 551 рубль соответственно (22,2%, в 2023 году было 15,6%).