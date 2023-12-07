В Уфе новые квартиры стоят на 15,6% дороже «вторички»

В 63 из 70 исследованных городов квадратный метр новостроек дороже «квадрата» квартир на вторичном рынке. Разница составляет в среднем 15,5% (125 899 и 109 003 рубля соответственно).

Средняя цена новой квартиры выше цены «вторички» в 62 городах. В среднем по России квартира в новом доме (6 732 594 рубля) оценивается выше на 15%, чем в старом (5 851 952 рубля).

Высокую разницу в стоимости связывают со льготной ипотекой, которая распространяется только на новое жилье. В некоторых городах она достигает 40 и боле процентов (в Астрахани – 58,9%, в Краснодаре – 47,9%).

В Уфе квадратный метр нового жилья стоит в среднем 139 486 рублей, старого – 112 562 рубля, разница – 23,9%.

При этом разница в ценах на квартиры не настолько большая, так как новое жилье строится в основном с меньшей площадью: 6 860 094 рубля и 5 933 252 рубля соответственно (15,6%).