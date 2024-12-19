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Недвижимость

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Стало известно, что будет с семейной ипотекой в Башкортостане

Семейная ипотека – одна из немногих льготных ипотечных программ, оставшихся в стране после июня 2024 года.

В июне программу продлили до 2030 года, однако многие беспокоятся, что ее могут свернуть.

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил о том, что семейная ипотека в стране останется и «никаких лимитов не будет». Также он назвал вопрос демографии одним из ключевых для России.

Ранее мы приводили результаты исследования портала «Мир Квартир»: специалисты подсчитали, насколько на самом деле реально купить новую двухкомнатную квартиру по этой программе.

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