Стало известно, что будет с семейной ипотекой в Башкортостане

В июне программу продлили до 2030 года, однако многие беспокоятся, что ее могут свернуть.

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил о том, что семейная ипотека в стране останется и «никаких лимитов не будет». Также он назвал вопрос демографии одним из ключевых для России.

Ранее мы приводили результаты исследования портала «Мир Квартир»: специалисты подсчитали, насколько на самом деле реально купить новую двухкомнатную квартиру по этой программе.