Льгота не для всех: насколько на самом деле доступна семейная ипотека в Уфе?

Особенности исследования: предполагалось, что ипотека оформляется на одного члена семьи. Даже если работают оба родителя ребенка, зарплата одного условно идет на уплату взноса, а другого – на текущие расходы супругов.

Выяснилось, что, например, в Москве при средней стоимости «двушки» 22 586 699 рублей и лимите кредита в 12 млн рублей в качестве первоначального взноса семье придется внести 10 586 699 рублей, что гораздо больше требуемых госпрограммой 20%. Необходимо накопить 47% от стоимости жилья.

Похожая ситуация складывается и в Казани, где нужно внести в банк даже больше – 48% от стоимости жилья. В Нижнем Новгороде – 44%, в Краснодаре – 35%.

Из 16 миллионников только в четырех городах средние цены на квартиры позволяют внести действительно 20% – это Красноярск, Волгоград, Воронеж и Пермь.

В Уфе при средней стоимости «двушки» 8 257 434 рубля и лимите кредита шесть млн рублей реальный первоначальный взнос составит 2 257 434 рубля, то есть 27% от стоимости квартиры.

Требуемая банком зарплата составляет порядка 72 тыс. рублей, при этом средняя зарплата по региону – 66 754 рубля до вычета налогов.

Ежемесячный платеж составит 36 140 рублей.

Стоит отметить, что на эти цифры сильно влияет сегмент бизнес-класса. Купить двухкомнатную квартиру в обычном новом доме подальше от центра Уфы можно и уложившись в 20%.

Ранее мы писали о том, что в Башкортостане могут увеличить лимиты по семейной ипотеке.