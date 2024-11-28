В Башкортостане могут увеличить лимиты по семейной ипотеке

Семейная ипотека под 6% доступна семьям (или родителям-одиночкам) с одним ребенком до шести лет включительно, с двумя и более несовершеннолетними детьми либо с несовершеннолетним ребенком-инвалидом.

На сегодняшний день в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно взять в кредит до 12 млн рублей, в остальных регионах, включая Башкортостан, – до шести млн рублей.

Депутаты Госдумы направили на имя главы кабмина Михаила Мишустина обращение просьбой поднять лимиты с 12 до 18 млн рублей в первом случае и с шести до девяти млн рублей во втором.

Мнения разделились: многие депутаты эту идею поддерживают, в то время как эксперты говорят, что это приведет к еще большему подорожанию новостроек.