18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

В Башкортостане могут увеличить лимиты по семейной ипотеке

Семейная ипотека – одна из немногих льготных программ, оставшихся в стране после июня 2024 года. Ее продлили еще на шесть лет, однако программа ограничена лимитами.

Семейная ипотека под 6% доступна семьям (или родителям-одиночкам) с одним ребенком до шести лет включительно, с двумя и более несовершеннолетними детьми либо с несовершеннолетним ребенком-инвалидом.

На сегодняшний день в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно взять в кредит до 12 млн рублей, в остальных регионах, включая Башкортостан, – до шести млн рублей.

Депутаты Госдумы направили на имя главы кабмина Михаила Мишустина обращение просьбой поднять лимиты с 12 до 18 млн рублей в первом случае и с шести до девяти млн рублей во втором.

Мнения разделились: многие депутаты эту идею поддерживают, в то время как эксперты говорят, что это приведет к еще большему подорожанию новостроек.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: