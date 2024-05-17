В Уфе в апреле подешевели квартиры на вторичном рынке

В среднем по исследованным городам:

– цена квадратного метра «вторички» выросла за месяц на 0,6% до 113 061 рубля;

– средняя стоимость лота в апреле снизилась на 0,3% до 5 956 774 рублей.

Генеральный директор портала Павел Луценко отмечает, что из-за высоких ставок и отсутствия льгот по ипотеке на вторичку такое жилье очень быстро теряет в цене. Некоторый рост наблюдается только за счет того, что купленные ранее квартиры в новостройках сейчас многие перепродают на вторичном рынке, цены на них на 15% выше, чем в среднем по рынку, и могут превышать стоимость жилого фонда советской постройки на 20% и более.

В Уфе квадратный метр вторичного жилья за апрель подешевел на 0,1% до 115 518 рублей, средняя стоимость квартиры уменьшилась на 1% до 5 893 615 рублей.