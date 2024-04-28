Зарплаты уфимцев в среднем вдвое меньше необходимого дохода для ипотеки на «вторичку»

Особенности исследования: для вычисления взяли среднюю стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке.

Предполагалось, что банк выдаст заемщику кредит под 18% на 30 лет при условии первоначального взноса в 30% от стоимости недвижимости. Средние зарплаты по регионам брались из официальных данных Росстата за январь 2024 года.

Оказалось, что во всех миллионниках доход жителей намного ниже требуемого банками. Особенно велика эта разница у москвичей, где для оформления ипотечного кредита на «вторичке» нужно получать 380 тыс. рублей в месяц, тогда как средняя столичная зарплата составляет 131 745 рублей в месяц.

Ненамного лучше дела обстоят у казанцев, где нужен доход в 2,8 раза выше среднестатистического, и у нижегородцев (в 2,6 раза).

В среднем по миллионникам требуемая зарплата составляет 129 тыс. рублей и в 2,2 раза превышает реальную.

Суммы ежемесячного ипотечного платежа превышают средние зарплаты в 11 городах из 16 исследованных.

Уфа в антирейтинге делит с Волгоградом шестую строчку. Статистика печальная:

– средняя цена «двушки» на вторичном рынке – 5 791 589 рублей;

– первоначальный взнос в 30% – 1 737 477 рублей;

– ежемесячный платеж – 61 099 рублей;

– средняя зарплата по региону – 57 086 рублей;

– требуемый доход для одобрения кредита – 122 000 рублей;

– требуемый доход больше средней зарплаты в 2,1 раза;

– ежемесячный платеж больше средней зарплаты на 4013 рублей.