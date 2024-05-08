В Башкортостане жилье с начала года подорожало более чем на 2,5%

Согласно отчету Башстата, в первом квартале 2024 года на первичном рынке квадратный метр недвижимости стоил в среднем 127,2 тыс. рублей, что на 3,52% больше, чем в прошлом квартале.

На вторичном рынке цена «квадрата» составила 99,3 тыс. рублей – +2,65% с начала года.

Исследование проводилось на основании выборочного наблюдения за фактическими ценами сделок. Ранее мы писали о том, что в Уфе из-за падения спроса начали снижаться цены на маленькие квартиры.