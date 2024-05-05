В Уфе дешевеют маленькие квартиры

С начала года цена квадратного метра маленькой квартиры выросла в 50 городах из 70 изученных, в 19 снизилась, в одном не изменилась.

В среднем по всем городам за четыре месяца этого года «квадрат» подорожал на 1,8%, до 121 638 рублей.

Наибольший рост цен произошел в Сочи (+8,2%), Грозном (+7,8%) и Краснодаре (+6,7%). Наибольшее снижение – в Магнитогорске (-2,5%), Архангельске (-2,1%), Москве (-1,6%).

Что касается общей цены квартиры, то она подросла также в 50 городах, в остальных снизилась. Больше всего прирастили к ценнику Махачкала (+10,1%), Сочи (+8,5%) и Грозный (+8%).

А вот Уфа (-2,7%), наряду с Владивостоком, Магнитогорском (по -3,3%) и Рязанью (-3,4%), в числе аутсайдеров.

В среднем по списку цена предложения увеличилась с начала года на 1,7%, до 3 322 419 рублей.

В Уфе «квадрат» такого жилья стоит сейчас в среднем 124 269 рублей (-0,4% с начала года, +9,8% за год).

Маленькая квартира обойдется в среднем в 3 329 673 рубля (-2,7% с начала года, +8,9% за года).