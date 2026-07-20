«Башнефть» увеличит объем производства бензина, чтобы снять ажиотаж

Сегодня, 20 июля, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что планирует провести встречу с руководством «Башнефти», чтобы увеличить объем топлива, который направляется на территорию республики.

«Конечно, видим, что очереди на заправках сохраняются. Когда я ехал на выездное заседание правительства на прошлой неделе, сам наблюдал эти скопления машин — где-то больше, где-то меньше.

Когда люди начинают заправляться "про запас", нагрузка на станции растет. Плюс к нам приезжают заправляться из соседних регионов, а при технических сложностях у отдельных производителей нагрузка перераспределяется на других.

Понимание, насколько нужно увеличить объемы, у нас есть. Руководство "Башнефти", "Роснефти" и других производителей топлива в диалоге, необходимые шаги предпринимаются.

По прогнозам, серьезного ухудшения не ожидаем. Наша задача - спокойно и последовательно выровнять ситуацию», – рассказал Андрей Назаров.