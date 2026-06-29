«Башнефть» будет поставлять бензин во все АЗС Башкортостана

Об этом сегодня, 29 июня, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«На прошлой неделе я провел совещание со всеми руководителями, в том числе "Башнефти". Нашли взаимопонимание, и теперь и на те АЗС, которые ей не принадлежат, "Башнефть" тоже будет поставлять свое топливо.

Потому что иначе эти частные компании, закупая в других регионах, например, в Оренбургской области по более высокой цене, создают ощущение, что в Башкортостане топливо намного дороже, чем должно быть.

Чтобы это устранить, сейчас начинается отгрузка топлива "Башнефти" всем АЗС на территории Башкортостана – даже тем, которые не входят в ее сеть», – сообщил Андрей Назаров.