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«Башнефть» будет поставлять бензин во все АЗС Башкортостана

В Башкортостане продолжается решение вопроса дефицита бензина, который образовался в регионе из-за паники потребителей. Большую роль в этом сыграет ПАО АНК «Башнефть».

Фото: ПАО АНК «Башнефть»

Об этом сегодня, 29 июня, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«На прошлой неделе я провел совещание со всеми руководителями, в том числе "Башнефти". Нашли взаимопонимание, и теперь и на те АЗС, которые ей не принадлежат, "Башнефть" тоже будет поставлять свое топливо.

Потому что иначе эти частные компании, закупая в других регионах, например, в Оренбургской области по более высокой цене, создают ощущение, что в Башкортостане топливо намного дороже, чем должно быть.

Чтобы это устранить, сейчас начинается отгрузка топлива "Башнефти" всем АЗС на территории Башкортостана – даже тем, которые не входят в ее сеть», – сообщил Андрей Назаров.

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