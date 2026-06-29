В Башкортостане лишат субсидий компании, которые взвинтили цены на бензин

Сегодня, 29 июня, на совещании правительства республики в ЦУРе глава Башкортостана Радий Хабиров, обращаясь к министру промышленности, энергетики и инноваций Александру Шельдяеву, распорядился устроить проверку такого бизнеса.

«Мы видим, что ряд компаний, которые имеют АЗС, в том числе те, которые зашли в рамках наших инвестиционных программ и мы их сопровождали, оказывали меры поддержки, субсидировали инженерку для них, всю бюрократию снимали – некоторые из них... Вот едешь, значит, видишь АЗС "Башнефти" – там бензин по одной цене. Заезжаешь на АЗС этих компаний – они взвентили цены.

Я понимаю, что во всем экономика диктует, но у меня такая просьба: вы совместно с Контрольным управлением направьте проверяющих и дайте мне картину тех компаний, которые подняли цены. А мы потом будем с ними разбираться потихонечку. Они к нам придут за субсидиями, а мы им скажем: 'А вы как себя вели? Зачем так делали?'

Я сейчас не буду их называть, но список уже есть, и это компании, которые приходят к нам с протянутой рукой, говорят: дай, дай. Не бог весть какие деньги они там заработают, но мне кажется, то, что в такое тяжелое время они вот так себя повели, это не очень хорошо», – сказал Радий Хабиров.