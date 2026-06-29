Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с бензином в Башкортостане

«Здесь всем все понятно. Есть макроэкономические причины и есть причины субъективного характера.

Я единственное хочу сказать, чтобы все это понимали: мы увеличили в эти дни поставку топлива на АЗС. И все наши предприятия работают в интенсивном режиме.

Но мы не чувствуем, что вот это все пришло на АЗС. Есть вопросы здесь и с логистикой. И вся структура АЗС очень пестрая: у нас более 200 заправок "Башнефти", но они не во всех районах, и там все опирается на частные маленькие АЗС. Там в силу малого размера компаний и невозможности покупать топливо, соответственно, целые районы остаются без бензина. Что недопустимо.

Кто-то пытается критиковать людей, что они наливают в канистры – и эта проблема есть, но она не имеет определяющего характера. Надо организовывать нормальную логистику.

Людям надо просто объяснять, показывать, какие меры предпринимаются. Этот ажиотаж нам надо снимать, он тоже очень сильно мешает.

Отпуск топлива на АЗС с нефтеперерабатывающих заводов мы увеличили, поэтому очень надеемся, что вот эта ажиотажная волна сбивается. Но сказать, что мы достигли точки, когда уже все хорошо, нельзя», – сказал глава региона.