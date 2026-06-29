В Башкортостане ограничили продажу бензина

Сегодня, 29 июня, на совещании правительства Башкортостана в ЦУРе министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев выступил с докладом о ситуации по топливному обеспечению региона.
«Ситуация по топливному обеспечению в Башкортостане остается сложной, но вопросы мы держим на постоянном контроле.
Оперативным штабом 27 июня было принято решение о временном запрете реализации топлива на АЗС в канистры и иные емкости.
Кратковременно ограничен разовый отпуск топлива до 30 литров на автомобиль. Это по бензину.
Вчера у нас были зафиксированы самые пиковые очереди на 25 крупнейших АЗС по Уфе – 803 автомобиля. По состоянию на 11 часов мы видим уже 490 автомобилей. Сегодня топливо на всех АЗС есть, очереди уменьшаются, в том числе и благодаря небольшим ограничениям.
Нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, производство нефтепродуктов осуществляется согласно увеличенному плану по всей республике.
По жизнеобеспечению проблем нет, по физическим лицам мы ситуацию держим на контроле и до конца недели вопрос разрешится», – сообщил министр.
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