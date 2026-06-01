В Уфе появилось новое футбольное поле

В Уфе начал работу новый спортивный объект: он включает футбольное поле и две оборудованные раздевалки.

Фото: администрация Уфы

Площадка обустроена на набережной реки Белой в Кировском районе. Финансирование выделили из бюджета города.

На открытии присутствовала чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025 Анна Кулинич-Сорокина.

Теперь там можно играть не только в баскетбол и настольный теннис, но и в футбол, и на новом поле уже прошли первые соревнования: играли детские спортшколы.

