В Уфе появилось новое футбольное поле

Площадка обустроена на набережной реки Белой в Кировском районе. Финансирование выделили из бюджета города.

На открытии присутствовала чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025 Анна Кулинич-Сорокина.

Теперь там можно играть не только в баскетбол и настольный теннис, но и в футбол, и на новом поле уже прошли первые соревнования: играли детские спортшколы.