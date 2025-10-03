Еще один огромный мурал украсил стену жилого дома в Уфе

Фото опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Мурал украшает стену дома по адресу проспект Октября, 16/3. Недавно по соседству закончили картину девушки в башкирском наряде.

Этот мурал получил название «Бортники». Автор – художник Андрей Лапин из Новосибирска.

«Новая работа переносит нас вглубь веков и знакомит с традициями уникального края. Монументальное полотно посвящено бортничеству – старинному промыслу, которым издавна славился Башкортостан.

На мурале изображены два бортника – хранители древней профессии. Это дань уважения наследию, которое делает наш регион таким неповторимым и самобытным».