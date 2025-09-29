Новый мурал украсил стену жилого дома в Уфе

Фото опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Мурал украшает стену дома по адресу проспект Октября, 16/2.

«Здесь время замерло в предвкушении праздника. Все готово: дом наполнен уютом и угощениями, а девушка в башкирском национальном костюме ждет гостей. Это наше посвящение гостеприимству, традициям и тому особому теплу, что живет в каждом доме нашего города и республики», – написал Мавлиев.

Авторы работы – художники Артур Лукьянов и Артур Музипов. Они же весной текущего года сдали муралы, посвященные 80-летию Победы, расположенные на бульваре Славы.