В Башкортостане быстрыми темпами растет заболеваемость ОРИ и гриппом

Согласно отчету Роспотребнадзора, на территории республики отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на 18,8% за неделю.

По предварительным диагнозам, за неделю всего в республике зарегистрировано 14 102 случая заболевания ОРИ, из числа заболевших 43,2% – дети. В целом среди населения уровень заболеваемости пока что остается невысоким.

По большей части распространены заболевания негриппозной этиологии.

Роспотребнадзор напоминает также, что оптимальное время для проведения вакцинации против гриппа – период с сентября по ноябрь.